«Обещаю быть в отличной форме к бою». Соперник Махачева показал фото с тренажёрного зала

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с россиянином Исламом Махачевым. Соперники сразятся 30 октября на турнире UFC 267.
«Оттачиваю навыки каждый день. Вокруг меня замечательная группа людей. Обещаю быть в отличной форме к вечеру боя», — написал Хукер.
Фотографию можно посмотреть на странице Дэна Хукера в «Инстаграме».
В обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC Махачев поднялся на пятое место, обойдя дос Аньоса (который теперь на седьмом месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). Хукер на шестом месте.
В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.
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