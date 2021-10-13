Россиянин Борщёв победил нокаутом на турнире Dana White's Contender Series

Российский боец ММА Вячеслав Борщёв одержал победу нокаутом над шотландцем Крисом Данканом на турнире Dana White's Contender Series. Поединок завершился во втором раунде после того, как Борщёв нанёс точный левый боковой.

На счету 29-летнего Вячеслава Борщёва пять побед и одно поражение в ММА. У Данкана семь побед и одно поражение в ММА.

По итогам пяти боёв турнира президент UFC Дана Уайт объявит, кто из бойцов сможет получить контракты с промоушеном.

Борщёв является чемпионом мира по кикбоксингу, мастером спорта международного класса, многократным победителем российских и международных соревнований по К-1. С 2017 года тренируется в городе Сакраменто (США, штат Калифорния) в команде «Team AlphaMale».