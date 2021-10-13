«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» Хабиб потроллил Конора

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов потроллил своего давнего соперника, экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По мнению Нурмагомедова, Макгрегор может претендовать на медаль от главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, так как его «толпой избили дагестанцы».

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — подписал Нурмагомедов фото Макгрегора.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, которого в московском метро избили три уроженца Дагестана. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку. Что касается Макгрегора, то он стал одним из участников массовой потасовки на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов выпрыгнул из клетки сразу после боя.