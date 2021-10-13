Александр Поветкин назвал условие возвращения в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что может возобновить карьеру, если позволит здоровье. Поветкин объявил об уходе из бокса в июне 2021 года.
«Я бы хотел ещё побоксировать, если здоровье будет позволять. Идут разговоры, что второй бой с Уайтом был лишним? Мне хотелось этого боя. Я сделал всё правильно, я отбоксировал. Да, проиграл, но ничего страшного. Самое главное – не сдался.
Возможно ли возвращение на ринг? Категорично я не могу ничего сказать, потому что я хочу. Если мне будет позволять здоровье, то почему бы и нет? После коронавируса у меня сильно полетели сосуды и зрение. Когда сейчас смотрю сбоку, то у меня двоится, а тогда я вообще ничего не видел», — приводит слова Поветкина «РИА Новости Спорт».
42-летний Поветкин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. Всего на профессиональном ринге боец по прозвищу Русский Витязь провёл 40 поединков, потерпев только три поражения: от Владимира Кличко, Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.
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