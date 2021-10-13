Рой Джонс указал на ошибку Уайлдеру, которого нокаутировал Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал, какую ошибку допустил экс-чемпион мира в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер в поединке с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Уайлдер потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде.
По мнению Джонса, ошибка Уайлдера состоит в том, что он не контролировал ход боя.
«По моему мнению, Фьюри умнее как боксёр. Он просто лучше. Я считаю, он выиграл все три боя. Я был уверен, что если Уайлдер не станет контролировать бой с самого первого раунда, то он проиграет. Это и произошло.
Грубо говоря, он допустил ту же ошибку, что и Энтони Джошуа против Александра Усика. Он не контролировал бой. Так что эти два поединка были очень похожи», — приводит его слова «РИА Новости Спорт».
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