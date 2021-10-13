Президент UFC прокомментировал победу Фьюри над Уайлдером

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о победе действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри в третьем поединке с бывшим обладателем соответствующего пояса Деонтеем Уайлдером. Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.
«Считаю, это было потрясающе. Боксу нужен был такой бой. Невероятный бой в тяжёлом весе.
Я думал, они оба отбили свои задницы. То, сколько весил Фьюри и как он сражался… Он побывал в нокдауне, но вставал и бился. Это было именно то, что нужно боксу. Рад, что так вышло. Поздравляю их обоих, всех причастных и весь мир бокса», — приводит слова Уайта BJPenn.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встречались на профессиональном ринге три раза. В первом поединке была зафиксирована ничья, хотя Фьюри дважды побывал в нокдауне. Во втором бою угол Уайлдера выбросил полотенце, после того как Деонтей перестал оказывать сопротивление. В третьем поединке Тайсон нокаутировал соперника.
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