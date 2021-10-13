Штырков дал прогноз на бой Исмаилов — Минеев

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал об ожиданиях от матча-реванша с участием бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Второй поединок Исмаилов — Минеев состоится в Сочи 16 октября.

«Думаю, что победит Мага. Больше склоняюсь к тому, что бой пройдёт всю дистанцию, но есть чувство, что он может закончиться досрочно во второй половине.

Я думаю, будет технический нокаут в партере, что-то в таком стиле. Мага навяжет борьбу, потому что понимает, что борьба у него лучше, чем у Вовы, и тот в прошлом бою не очень хорошо от неё защищался, пока силы были у Маги. Считаю, что Мага победит в 3-4-м раунде», — приводит слова Штыркова Metaratings.

В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.