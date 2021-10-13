Британский новичок UFC Пимблетт прокомментировал гневные сообщения от фанатов Хабиба

26-летний британец Пэдди Пимблетт, который в сентябре 2021 года дебютировал в UFC с победы над Луиджи Вендрамини, рассказал о гневных сообщениях от фанатов экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Пимблетт заявил, что Нурмагомедов, на счету которого 29 побед в 29 поединках, побил всего трёх приличных бойцов, и добавил, что не понимает, как его можно считать величайшим.

«Я привык к такому хейту, ибо с 16 лет начал получать сообщения такого характера. У меня за это время сформировался иммунитет к такому хейту. Я привык к этому. Если ты получаешь много сообщений, то это значит, что ты хорошо делаешь свою работу», — рассказал Пимблетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.