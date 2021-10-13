Украине пригрозили лишением чемпионата Европы по MMA в случае недопуска россиян
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Украина может лишиться права проведения чемпионата Европы по смешанным единоборствам, если российские бойцы не будут допущены к участию в соревнованиях. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию от Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA), под эгидой которой проводится турнир.
Также в GAMMA дали понять, что организация не приемлет дискриминации в какой бы то ни было форме.
Напомним, изначально чемпионат Европы по смешанным единоборствам собирались провести в Греции, затем в Грузии, но обе страны вынужденно отказались от проведения из-за пандемии коронавируса. Тогда своё желание высказала Украина, но с условием, что в соревнованиях не будут принимать участие бойцы из России.
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