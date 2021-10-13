Пэдди Пимблетт поставил Фёдора Емельяненко выше Хабиба Нурмагомедова

26-летний британец Пэдди Пимблетт, который в сентября 2021 года дебютировал в UFC с победы над Луиджи Вендрамини, назвал тройку лучших бойцов в истории российских MMA. На первое место он поставил легендарного тяжеловеса Фёдора Емельяненко, далее — экс-чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

«К сожалению, про российские ММА я знаю очень немного. На первое место среди лучших русских бойцов я точно поставлю Фёдора Емельяненко, затем Хабиб Нурмагомедов, и на третьем — Пётр Ян. Мне очень нравится Пётр Ян как боец — высший класс», — рассказал Пэдди Пимблетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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