Избитый дагестанцами мужчина отреагировал на шутку Нурмагомедова о Макгрегоре

Роман Ковалёв, которого в московском метро избили три уроженца Дагестана, оценил шутку экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов высказал мнение, что Макгрегор может претендовать на медаль от главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, так как его «толпой избили дагестанцы».

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу!» — цитирует Ковалёва «Газета.ру».

Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Ковалёву. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку. Что касается Макгрегора, то он стал одним из участников массовой потасовки на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов выпрыгнул из клетки сразу после боя.