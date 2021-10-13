Фёдор Емельяненко: самый умный соперник в моей карьере — Антониу Ногейра

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, кого считает самым умным соперником за всю карьеру.



«В поединке должно быть шахматное мышление. На его действие должно быть моё противодействие. С умным соперником очень интересно работать. В моей жизни Антониу Родригу Ногейра – самый умный. Было мне очень интересно с ним поработать, на тот момент он просто победил всех ведущих бойцов, был фаворитом в нашем бою, раскатал всю элиту тяжеловесов», — сказал Емельяненко в рамках документального сериала «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора».



Сериал, повествующий о жизненном пути атлета, приурочен к первому за шесть лет бою Фёдора Емельяненко в России. На турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на ВТБ-Арене в Москве, Последний Император сразится с Тимоти Джонсоном.

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