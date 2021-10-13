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Фёдор Емельяненко: самый умный соперник в моей карьере — Антониу Ногейра

Фёдор Емельяненко: самый умный соперник в моей карьере — Антониу Ногейра
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, кого считает самым умным соперником за всю карьеру.

«В поединке должно быть шахматное мышление. На его действие должно быть моё противодействие. С умным соперником очень интересно работать. В моей жизни Антониу Родригу Ногейра – самый умный. Было мне очень интересно с ним поработать, на тот момент он просто победил всех ведущих бойцов, был фаворитом в нашем бою, раскатал всю элиту тяжеловесов», — сказал Емельяненко в рамках документального сериала «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора».

Сериал, повествующий о жизненном пути атлета, приурочен к первому за шесть лет бою Фёдора Емельяненко в России. На турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на ВТБ-Арене в Москве, Последний Император сразится с Тимоти Джонсоном.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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