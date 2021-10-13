Минаков: пост Хабиба про медаль — обыкновенный юмор. Может, не совсем уместный и удачный

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков оценил шутку экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес бывшего чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов высказал мнение, что Макгрегор может претендовать на медаль от главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, так как его «толпой избили дагестанцы».

«У каждого из нас своё представление о нормах, морали, нравственности и других высоких человеческих качествах. Я не думаю, что Хабиб закладывал негативный контекст, смысл или хайп, не надо искать прокола в его риторике. Любой пост и высказывание можно интерпретировать по-разному, смотреть и видеть разное.

Кто-то знает Хабиба лично, а кто-то — только по высказываниям в социальных сетях. Лично я не думаю, что он человек, о котором можно сказать, что он негативный, несёт деструктив и грязь. Этот пост — юмор, обыкновенный, может, не совсем уместный и удачный», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.