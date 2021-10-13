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Минаков: пост Хабиба про медаль — обыкновенный юмор. Может, не совсем уместный и удачный

Минаков: пост Хабиба про медаль — обыкновенный юмор. Может, не совсем уместный и удачный
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Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков оценил шутку экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес бывшего чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов высказал мнение, что Макгрегор может претендовать на медаль от главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, так как его «толпой избили дагестанцы».

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«У каждого из нас своё представление о нормах, морали, нравственности и других высоких человеческих качествах. Я не думаю, что Хабиб закладывал негативный контекст, смысл или хайп, не надо искать прокола в его риторике. Любой пост и высказывание можно интерпретировать по-разному, смотреть и видеть разное.

Кто-то знает Хабиба лично, а кто-то — только по высказываниям в социальных сетях. Лично я не думаю, что он человек, о котором можно сказать, что он негативный, несёт деструктив и грязь. Этот пост — юмор, обыкновенный, может, не совсем уместный и удачный», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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