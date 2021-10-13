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Ф. Емельяненко: от физической силы у меня сейчас осталась одна треть. Я уже не тот Фёдор

Ф. Емельяненко: от физической силы у меня сейчас осталась одна треть. Я уже не тот Фёдор
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о своём физическом состоянии.

«От физической силы у меня сейчас половина или даже, можно сказать, одна треть того, каким я был в 25-30 лет. Плюс восстановление, конечно, уже не то, чувствуются 45 лет. Но, слава богу, пока в строю, мне это интересно, нравится.

Наваляю ли я Молдавскому сейчас? Нет. Уже как бы сейчас самому не наваляли (смеётся). Я уже далеко не тот Фёдор, что был. Мне не нравится это очень сильно. Я уже в том возрасте, когда сделать не могу и только рассказываю (смеётся)», — сказал Емельяненко в рамках документального сериала «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора».

Сериал, повествующий о жизненном пути атлета, приурочен к первому за шесть лет бою Фёдора Емельяненко в России. На турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на ВТБ-Арене в Москве, Последний Император сразится с Тимоти Джонсоном.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

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