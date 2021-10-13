Ф. Емельяненко: от физической силы у меня сейчас осталась одна треть. Я уже не тот Фёдор

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о своём физическом состоянии.
«От физической силы у меня сейчас половина или даже, можно сказать, одна треть того, каким я был в 25-30 лет. Плюс восстановление, конечно, уже не то, чувствуются 45 лет. Но, слава богу, пока в строю, мне это интересно, нравится.
Наваляю ли я Молдавскому сейчас? Нет. Уже как бы сейчас самому не наваляли (смеётся). Я уже далеко не тот Фёдор, что был. Мне не нравится это очень сильно. Я уже в том возрасте, когда сделать не могу и только рассказываю (смеётся)», — сказал Емельяненко в рамках документального сериала «Фёдор Емельяненко. Правила Последнего Императора».
Сериал, повествующий о жизненном пути атлета, приурочен к первому за шесть лет бою Фёдора Емельяненко в России. На турнире Bellator 269, который состоится 23 октября на ВТБ-Арене в Москве, Последний Император сразится с Тимоти Джонсоном.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
- 13 октября 2021
-
17:53
-
17:32
-
17:14
-
16:50
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:30
-
16:05
-
15:02
-
14:05
-
13:29
-
13:02
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:21
-
11:01
-
10:57
-
10:41
-
10:00
-
09:01
-
08:33
-
07:25
-
05:50
-
05:36
-
00:56
-
00:06
- 12 октября 2021
-
23:01
-
21:49
-
20:31
-
19:52
-
18:28
-
18:11