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«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны?» Макгрегор ответил Нурмагомедову

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны?» Макгрегор ответил Нурмагомедову
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Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор ответил на шутку российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова в свой адрес. Напомним, Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы».

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за испачканные штаны? Она нужна ему, как обделавшемуся 10 раз подряд», — написал Макгрегор в «Твиттере», приложив знаменитое фото Хабиба в автобусе, который в 2017 году атаковала команда Макгрегора.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, избитому тремя уроженцами Дагестана в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку.

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