Бенсон Хендерсон объяснил, почему Хабиба Нурмагомедова нельзя считать величайшим бойцом

Известный боец ММА Бенсон Хендерсон выразил уверенность, что россиянина Хабиба Нурмагомедова нельзя считать величайшим бойцом в истории UFC. Хендерсон отметил, что Хабиб провёл слишком мало боёв с топовыми соперниками.
«Я не буду ставить Хабиба на место величайшего бойца всех времён. Вы можете считать его одним из величайших в лёгком весе, но лучшим вне весовых категорий? Это исключено. Думаю, что есть 10-15 бойцов, которые ближе к этому статусу, чем Нурмагомедов. Я тоже склоняюсь к тому, что величайший боец должен долго драться на высшем уровне. Величайшим не может быть боец, у которого рекорд 35-0, а на самом деле только десяток боёв против топ-бойцов.
В легчайшем весе для меня величайший Би-Джей Пенн. Он всё время дрался против лучших в мире. Вы не сможете сказать, что он так и не подрался с кем-то. В эпоху своего расцвета он дрался только с лучшими», — цитирует Хендерсона BJ Penn.
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