Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер перенесёт операцию на сломанной руке после проигранного поединка с Тайсоном Фьюри. Напомним, Бронзового бомбардировщика нокаутировали в 11-м раунде, после чего он был отправлен в больницу.
«Он должен перенести операцию. Сустав в порядке, но треснула кость, расположенная за суставом. Она причиняет Деонтею болевые ощущения, но в целом он чувствует себя нормально — вчера он уже был дома», — приводит The Sun слова Шелли Финкель, являющейся одним из менеджеров Уайлдера.
Ранее Уайлдер уже переносил операцию на правой руке, которая потребовалась ему после выигранного поединка с Крисом Ареолой.
У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
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