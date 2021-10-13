Эдгард Запашный: Хабиб просто троллит Макгрегора и правильно делает. Конор — хамло

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал скандальную шутку Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы».



Таким образом Нурмагомедов обыграл преступление в московском метро, где три дагестанца жестоко избили заступившегося за девушку мужчину. Впоследствии он получил медаль от Бастрыкина.



«Хабиб просто троллит Макгрегора. Другое дело, что я сейчас вижу очень много комментариев по поводу этого случая, пытаются поднять серьёзный национальной вопрос — я бы побоялся это делать. Люди любой национальности беспределят не меньше, чем те же кавказцы. Парень заступился, молодец, совершил хороший поступок, но говорить о том, что в этом связаны кавказцы, русские, другие национальности, я бы не стал. Единичный случай нельзя переводить в рамку глобального.



Что касается Хабиба, он решил эту ситуацию обыграть и лишний раз подколоть Конора, который постоянно это делает. Хабиб троллит Конора и правильно делает. Конор — хамло, который пытается как-то Хабиба задеть. Для меня в принципе странно, что вручили медаль человеку. Никто не умер, ничего такого глобального не произошло, и тут прямо все ему внимание уделяют. Здесь нужно правильные нормы вводить, кто герой, а кто нет. Я ни в коем случае не умаляю достоинства этого парня, который вступился за девушку, он — молодец. Но на фоне многих других поступков его оценили слишком завышенно», — цитирует Запашного «Матч ТВ».