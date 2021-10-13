Эдгард Запашный: Хабиб просто троллит Макгрегора и правильно делает. Конор — хамло

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал скандальную шутку Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы».
Таким образом Нурмагомедов обыграл преступление в московском метро, где три дагестанца жестоко избили заступившегося за девушку мужчину. Впоследствии он получил медаль от Бастрыкина.
«Хабиб просто троллит Макгрегора. Другое дело, что я сейчас вижу очень много комментариев по поводу этого случая, пытаются поднять серьёзный национальной вопрос — я бы побоялся это делать. Люди любой национальности беспределят не меньше, чем те же кавказцы. Парень заступился, молодец, совершил хороший поступок, но говорить о том, что в этом связаны кавказцы, русские, другие национальности, я бы не стал. Единичный случай нельзя переводить в рамку глобального.
Что касается Хабиба, он решил эту ситуацию обыграть и лишний раз подколоть Конора, который постоянно это делает. Хабиб троллит Конора и правильно делает. Конор — хамло, который пытается как-то Хабиба задеть. Для меня в принципе странно, что вручили медаль человеку. Никто не умер, ничего такого глобального не произошло, и тут прямо все ему внимание уделяют. Здесь нужно правильные нормы вводить, кто герой, а кто нет. Я ни в коем случае не умаляю достоинства этого парня, который вступился за девушку, он — молодец. Но на фоне многих других поступков его оценили слишком завышенно», — цитирует Запашного «Матч ТВ».
- 13 октября 2021
-
19:30
-
18:55
-
18:37
-
17:53
-
17:32
-
17:14
-
16:50
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:30
-
16:05
-
15:02
-
14:05
-
13:29
-
13:02
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:21
-
11:01
-
10:57
-
10:41
-
10:00
-
09:01
-
08:33
-
07:25
-
05:50
-
05:36
-
00:56
-
00:06
- 12 октября 2021
-
23:01
-
21:49
-
20:31