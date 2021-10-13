Тактаров: с сегодняшнего дня для меня одна нация перестала существовать

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что одна нация перестала для него существовать. Напомним, ранее Тактаров нецензурно выругался в адрес Хабиба Нурмагомедова после шутки о Макгрегоре и дагестанцах.
Напомним, Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы». Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, избитому тремя уроженцами Дагестана в московском метро.
«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня сегодня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать, отца… Всё ребят, мы закончили.
В Ростове будет чемпионат 6 ноября. Приезжайте, входной билет бесплатный. Опять затрагиваете мою мать и отца — заходим в комнату и остаёмся там. Кто выходит — тот выходит. Всё, чао», — сказал Тактаров в эфире своего «инстаграма».
- 13 октября 2021
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