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Форман: забудьте всех нас. Фьюри — Уайлдер — это лучший бой в истории тяжёлого веса

Форман: забудьте всех нас. Фьюри — Уайлдер — это лучший бой в истории тяжёлого веса
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Легендарный боксёр Джордж Форман поделился впечатлениями от поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который он назвал лучшим боем в истории тяжёлого веса. Напомним, Фьюри дважды оказался в нокдауне, но нокаутировал Бронзового бомбардировщика в 11-м раунде.

«Форман, Фрейзер и даже Тайсон: забудьте всех нас. Сейчас новая эпоха, и всё внимание должно быть сосредоточено на Тайсоне Фьюри и Деонтее Уайлдере. Они провели самый лучший титульный бой в истории тяжёлого веса», — написал Форман в «Твиттере».

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция
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