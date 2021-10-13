Эмеев — про шутку Хабиба: я вижу здесь только прикол, ведь Конор тоже попал под замес

Известный боец ММА Рамазан Эмеев прокомментировал скандальную шутку Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором. Напомним, Хабиб в шутливой форме попросил главу Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дать Конору медаль, потому что его «тоже били толпой дагестанцы».



«Я вижу здесь только прикол, так как Конор тоже ведь попал под замес. И в то же время, думаю, это звучало, как будто люди слишком отделяют тех ребят, избивших Романа Ковалёва, по национальному признаку, типа они дагестанцы. Моё мнение — я думаю, здесь есть и прикол, и в то же время не стоит отделять нас — дагестанцев. Мы все россияне, мы все патриоты своей страны, мы всегда с Россией вместе», — рассказал Эмеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.