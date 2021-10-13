«Он должен перестать пить». Джону Джонсу запретили тренироваться в его родном зале

Знаменитому бойцу UFC Джону Джонсу запретили тренироваться в его родном зале «Джексон-Винк ММА». Причиной стал последний арест бойца, которого задержали в Лас-Вегасе сразу по нескольким обвинениям.
«Я очень разочарован, принимать такое решение было тяжело. Только что разговаривал с Джоном и сказал ему, что он должен исправить свои проблемы и перестать пить алкоголь.
На данный момент ему запрещено приходить в наш зал. Я чувствовал, что должен это сделать. Было безумием игнорировать его «художества» и ожидать, что он исправится. Вокруг Джона много людей, которые не говорят ему правды. Но я сказал ему правду, пусть, может, он и ненавидит меня за это.
В глубине души я надеюсь, что Джонс выиграет титул в тяжёлом весе, бросит пить и продолжит заниматься серьёзными вещами», — цитирует тренера Майка Винкельджона BJ Penn.
- 13 октября 2021
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