Президент UFC Дана Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джона Джонса из промоушена. Напомним, недавно организация уволила легковеса Луиса Пенью, обвиняемого в бытовом насилии и нанесении побоев, произошедших всего через несколько месяцев после того, как он уже был арестован за грабёж и побои.



«С Пеньей очень плохая ситуация. Мы знали, что у Луиса и раньше были проблемы, с которыми мы пытались ему помочь, но последние события были очень плохими. Не знаю, читали ли вы, ребята, отчёт полиции, но что-то подобное должно было произойти.



Можем ли мы уволить Джона Джонса, если он будет арестован похожим образом? Подобное увольнение может произойти с кем угодно», — приводит слова Уайта BJ Penn.