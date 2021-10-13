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Дана Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джона Джонса

Дана Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джона Джонса
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джона Джонса из промоушена. Напомним, недавно организация уволила легковеса Луиса Пенью, обвиняемого в бытовом насилии и нанесении побоев, произошедших всего через несколько месяцев после того, как он уже был арестован за грабёж и побои.

«С Пеньей очень плохая ситуация. Мы знали, что у Луиса и раньше были проблемы, с которыми мы пытались ему помочь, но последние события были очень плохими. Не знаю, читали ли вы, ребята, отчёт полиции, но что-то подобное должно было произойти.

Можем ли мы уволить Джона Джонса, если он будет арестован похожим образом? Подобное увольнение может произойти с кем угодно», — приводит слова Уайта BJ Penn.

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