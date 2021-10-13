Сауль Альварес рассказал, почему Деонтей Уайлдер проиграл Тайсону Фьюри

Чемпион мира по боксу Сауль Альварес подвёл итоги третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Фьюри дважды побывал в нокдауне, но сумел нокаутировать своего соперника в 11-м раунде.
«Отличный бой. Как мне кажется, Уайлдеру нужно было лучше отработать физически — чаще двигать головой и получше отрабатывать на ногах. Он не понимает, как защищаться уклонами головой. Это вообще довольно сложно сделать, если у вас не набрана необходимая форма. И это причина, почему Тайсон Фьюри побил его. Тайсон – великолепный боец», – цитирует Альвареса BoxingScene.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
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