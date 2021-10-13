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«Она вырубит кого угодно». Джастин Гэтжи — о силе удара Роуз Намаюнас

«Она вырубит кого угодно». Джастин Гэтжи — о силе удара Роуз Намаюнас
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Знаменитый боец ММА Джастин Гэтжи поделился мнением о силе удара Роуз Намаюнас. 7 ноября Намаюнас подерётся в Нью-Йорке с Вейли Чжан на турнире UFC 268.

«Я не хотел бы, чтобы Роуз меня ударила. Я испытал силу её ударов ногами. Она вырубит кого угодно. Если ты не видишь её удар, не готовишься к нему, то Намаюнас отправит тебя спать», — приводит слова Гэтжи ESPN.

24 апреля Намаюнас уже встречалась с Чжан, нокаутировав соперницу сильным ударом ноги в голову уже в первом раунде.

Основной кард турнира UFC 268:

Камару Усман – Колби Ковингтон
Вейли Чжан – Роуз Намаюнас
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи
Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Эл Яквинта – Бобби Грин
Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.

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