«Она вырубит кого угодно». Джастин Гэтжи — о силе удара Роуз Намаюнас

Знаменитый боец ММА Джастин Гэтжи поделился мнением о силе удара Роуз Намаюнас. 7 ноября Намаюнас подерётся в Нью-Йорке с Вейли Чжан на турнире UFC 268.



«Я не хотел бы, чтобы Роуз меня ударила. Я испытал силу её ударов ногами. Она вырубит кого угодно. Если ты не видишь её удар, не готовишься к нему, то Намаюнас отправит тебя спать», — приводит слова Гэтжи ESPN.



24 апреля Намаюнас уже встречалась с Чжан, нокаутировав соперницу сильным ударом ноги в голову уже в первом раунде.



Основной кард турнира UFC 268:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Вейли Чжан – Роуз Намаюнас

Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи

Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Эл Яквинта – Бобби Грин

Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.