«Она вырубит кого угодно». Джастин Гэтжи — о силе удара Роуз Намаюнас
Поделиться
Знаменитый боец ММА Джастин Гэтжи поделился мнением о силе удара Роуз Намаюнас. 7 ноября Намаюнас подерётся в Нью-Йорке с Вейли Чжан на турнире UFC 268.
«Я не хотел бы, чтобы Роуз меня ударила. Я испытал силу её ударов ногами. Она вырубит кого угодно. Если ты не видишь её удар, не готовишься к нему, то Намаюнас отправит тебя спать», — приводит слова Гэтжи ESPN.
24 апреля Намаюнас уже встречалась с Чжан, нокаутировав соперницу сильным ударом ноги в голову уже в первом раунде.
Основной кард турнира UFC 268:
Камару Усман – Колби Ковингтон
Вейли Чжан – Роуз Намаюнас
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи
Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Эл Яквинта – Бобби Грин
Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
23:37
-
23:07
-
22:24
-
22:04
-
21:31
-
20:58
-
20:47
-
20:15
-
19:41
-
19:30
-
18:55
-
18:37
-
17:53
-
17:32
-
17:14
-
16:50
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:30
-
16:05
-
15:02
-
14:05
-
13:29
-
13:02
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:21
-
11:01
-
10:57
-
10:41
-
10:00
-
09:01
Партнерский контент