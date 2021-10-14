Макгрегор высмеял слова менеджера Хабиба о дагестанцах

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова вступил в перепалку с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, сообщает MMA Junkie.
Али: ты снова пьешь, парень, он забрал твою душу и никогда тебе её не отдаст
Конор: я ненавижу тебя, братан
Али: жители Дагестана одни из лучших людей в мире, они достойные труженики и обладают большой честностью, о которой ты ничего не знаешь!
На это Конор отреагировал смеющимся смайлом.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Ранее Макгрегор заявил, что поднял стоимость UFC до $ 11 млрд.
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