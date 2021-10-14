Джон Джонс выступил с заявлением после исключения из спортзала «Джексон-Винк ММА»

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс выступил с заявлением после того, как его выгнали из спортзала «Джексон-Винк ММА».
Недавний арест в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии привёл к тому, что Джон Джонс больше не может тренироваться в клубе «Джексон-Винк ММА». Об этом сообщил тренер бойца по ударной технике Майк Винельджон.
По словам Винельджона, у них состоялся разговор, в ходе которого тренер сказал Джонсу о том, что тот должен исправиться, чтобы вновь иметь возможность приходить в зал.
«Вчера вечером у меня состоялся душераздирающий разговор по телефону с одним из моих давних тренеров, очень больно потерять поддержку того, кого я так уважаю. Искреннее спасибо остальным тренерам за то, что остались со мной в этой битве. Наше путешествие продолжается», — приводит слова Джонса BJ Penn.
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