Боец ММА — про пост Хабиба о Коноре: некая сатира на то, что произошло в метро

Боец ММА Кирилл Сидельников дал комментарий по поводу публикации Хабиба Нурмагомедова, в которой он высмеял ирландца Конора Макгрегора.
Напомним, бывший чемпион UFC в «сториз» своего «инстаграма» выложил фотографию Конора, подписав её словами: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»
«Я считаю это шуткой, если не брать какие-то националистические моменты, то это просто шутка. С одной стороны это шутка, а с другой — это некая сатира на то, что произошло в метро. Я в этом ничего страшного не вижу, он же не над правительством шутил», — приводит слова Сидельникова «РБК-Спорт».
Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага» Роману Ковалёву, избитому тремя уроженцами Дагестана в московском метро. Бастрыкин отметил, что мужчина проявил мужество и неравнодушие, заступившись за девушку. Что касается Макгрегора, то он стал одним из участников массовой потасовки на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов выпрыгнул из клетки сразу после боя.
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