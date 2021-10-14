«Не знаю, нужно ли мне ещё драться». Фьюри намекнул на возможный уход из бокса

Знаменитый боксёр Тайсон Фьюри после победы в бою с Деонтеем Уайлдером намекнул на возможный уход из спорта.
«Я не знаю, что произойдёт. У меня остался один бой по контракту с Top Rank и ESPN, и мы посмотрим, что будет. Но сейчас я не думаю о боксе. Не знаю, сколько боёв у меня осталось. Не знаю, нужно ли мне ещё драться. Дело не в деньгах или миллионе защит титулов. Я мотивирован вставать по утрам, делать небольшие тренировки и наслаждаться своим днём.
У меня нет никаких целей в боксе, я сделал всё и выиграл всё. Я всегда буду чемпионом по версиям WBC, WBA, WBO, IBF, это уже закреплено в истории. Но когда с тобой покончено, не имеет значения, сколько у тебя было поясов, кого ты победил, какой у тебя рекорд. Ты просто ещё один голый бомж в душе, и я всегда придерживался такого мнения», — приводит слова Фьюри The Telegraph.
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