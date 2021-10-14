Сауль Альварес ответил на вопрос о возможном третьем бое с Геннадием Головкиным
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Чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос журналистов по поводу возможного третьего боя с Геннадием Головкиным.
«Я готов ко всему, я готов проводить лучшие бои. Вы, журналисты, держитесь за эту трилогию. Я занимаюсь более важными вещами, чем он. Где он? Что он сделал после боя со мной? Ничего.
Мне некогда тратить время на это. Я занимаюсь другими важными вещами в своей карьере. Побеждаю чемпионов, непобеждённых бойцов», — приводит слова Альвареса ESPN Deportes.
Сауль Альварес проведёт объединительный бой против Калеба Планта 6 ноября.
Альварес провёл два поединка с Головкиным. Первый в 2017 году завершился вничью, во втором в 2018-м мексиканец победил решением большинства судей.
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