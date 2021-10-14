Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка Хабиба про Конора

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев дал комментарий по поводу публикации Хабиба Нурмагомедова, в которой он высмеял ирландца Конора Макгрегора.
Напомним, бывший чемпион UFC в «сториз» своего «инстаграма» выложил фотографию Конора, подписав её словами: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»
«Это никак не обсуждалось в команде. Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает её по-своему. Каждый разворачивает, как хочет. Кому-то хочется, чтобы её восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто, чтобы подколоть Макгрегора», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
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