«Его слова перевернули». Махачев прокомментировал высказывание Тактарова о Хабибе
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал высказывание Олега Тактарова по поводу экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Тактаров нецензурно высказался в сторону Нурмагомедова. Ветерану смешанных единоборств не понравилась шутка бывшего чемпиона UFC о Коноре Макгрегоре.
«По поводу слов Тактарова, мне только что прислали ссылку, что он вообще так не говорил, что его слова перевернули. Вообще, он славится своими высказываниями.
Инцидент в метро? Я осуждаю этих ребят. Втроём. Я не знаю всех деталей, но так не стоило делать», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
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