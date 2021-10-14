Ильяс Хамзин и Мичел Сильва проведут соглавный бой вечера RCC Intro 17

Ильяс Хамзин (7-2) выйдет на поединок против Мичела Сильвы (22-9-1) в соглавном событии вечера RCC Intro 17, который состоится 23 октября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК.
Ильяс Хамзин провёл 9 профессиональных боёв. За плечами бойца есть выступления в кикбоксёрской лиге Fair Fight. Примечательно, что все девять своих профессиональных поединков Хамзин провёл в Екатеринбурге.
На счету Мичела Сильвы 32 боя. Из 22 успешных выступлений Мичел 16 раз финишировал своих оппонентов ударами. При этом из девяти поражений у Сильвы восемь решениями и лишь одно приёмом. Мичел уже давно успешно выступает в России, в частности, в лигах M-1 и OFC. Он также дрался с Павлом Гордеевым, одноклубником Ильяса. На бой с бразильцем Хамзин выйдет после поражения: в мае 2021 года боец проиграл Эдуарду Вартаняну единогласным решением судей.
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