«Приманка для идиотов». Тактаров опроверг факт оскорблений в адрес Хабиба

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опроверг факт оскорблений в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Ранее в сети появилась информация о нецензурной брани Олега в адрес бывшего чемпиона UFC, которая была обусловлена его недовольством шуткой про Конора Макгрегора.

«Я сказал: «Ребята, идите к чёрту! Я с этим закончил. Не звоните мне больше!» Сейчас я понимаю, почему мне опять пишут оскорбления. Оказывается, они туда добавили имя, начинающееся на «х», и получилась приманка для идиотов», — приводит слова Олега Fight Time со ссылкой на «инстаграм» Тактарова.

Напомним, бывший чемпион UFC в «сториз» своего «инстаграма» выложил фотографию Конора, подписав её словами: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»