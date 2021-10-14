«Приманка для идиотов». Тактаров опроверг факт оскорблений в адрес Хабиба
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опроверг факт оскорблений в адрес Хабиба Нурмагомедова.
Ранее в сети появилась информация о нецензурной брани Олега в адрес бывшего чемпиона UFC, которая была обусловлена его недовольством шуткой про Конора Макгрегора.
«Я сказал: «Ребята, идите к чёрту! Я с этим закончил. Не звоните мне больше!» Сейчас я понимаю, почему мне опять пишут оскорбления. Оказывается, они туда добавили имя, начинающееся на «х», и получилась приманка для идиотов», — приводит слова Олега Fight Time со ссылкой на «инстаграм» Тактарова.
Напомним, бывший чемпион UFC в «сториз» своего «инстаграма» выложил фотографию Конора, подписав её словами: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»
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