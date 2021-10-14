Менеджер Уайлдера: Деонтей не хотел проявлять неуважение к Фьюри, он просто не соображал

Шелли Финкель, входящая в число менеджеров знаменитого боксёра Деонтея Уайлдера, прокомментировала тот факт, что её подопечный проявил неуважение к Тайсону Фьюри. Сразу после победы в очном поединке Фьюри подошёл к Уайлдеру, но тот сказал, что не хочет проявлять уважение к сопернику.
«Мы обсудили с Деонтеем этот момент. Он говорит, что на самом деле уважает Фьюри. В тот момент он просто ничего не соображал. Сейчас Уайлдер крепко обнял бы Тайсона, поскольку отдаёт ему должное.
Почему Деонтей был так плох в работе ногами? На него повлиял нокдаун в третьем раунде, когда он пропустил сильный удар в ухо. Уайлдер упорно готовился к бою, но после этого что-то пошло не так. Вдобавок он сломал руку, что тоже мешало нормально двигаться», — цитирует Финкель Mirror.
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