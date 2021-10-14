Оливейра: бой Гэтжи с Хабибом — самое позорное, что я когда-либо видел

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. Россиянин тогда проиграл первый раунд, но во второй пятиминутке легко поймал соперника на удушающий приём.



«Гэтжи говорит, что я слаб ментально, хотя Майкл Чендлер потряс меня и потом три минуты пытался добить в партере. Когда же я потряс Чендлера, через несколько секунд он уже был отключен.



Все мы видели последний бой Гэтжи. Его поединок с Хабибом Нурмагомедовым — самое позорное, что я когда-либо видел. Джастин едва не умер от усталости уже в конце первого раунда», — приводит слова Оливейры SporTV.



Ранее Гэтжи назвал единственный способ, каким он мог победить Нурмагомедова.

Новость по теме Гэтжи назвал единственный способ, как он мог победить Нурмагомедова