Оливейра: бой Гэтжи с Хабибом — самое позорное, что я когда-либо видел
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. Россиянин тогда проиграл первый раунд, но во второй пятиминутке легко поймал соперника на удушающий приём.
«Гэтжи говорит, что я слаб ментально, хотя Майкл Чендлер потряс меня и потом три минуты пытался добить в партере. Когда же я потряс Чендлера, через несколько секунд он уже был отключен.
Все мы видели последний бой Гэтжи. Его поединок с Хабибом Нурмагомедовым — самое позорное, что я когда-либо видел. Джастин едва не умер от усталости уже в конце первого раунда», — приводит слова Оливейры SporTV.
Ранее Гэтжи назвал единственный способ, каким он мог победить Нурмагомедова.
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