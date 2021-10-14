Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра: бой Гэтжи с Хабибом — самое позорное, что я когда-либо видел

Оливейра: бой Гэтжи с Хабибом — самое позорное, что я когда-либо видел
Комментарии

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился мнением о поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. Россиянин тогда проиграл первый раунд, но во второй пятиминутке легко поймал соперника на удушающий приём.

«Гэтжи говорит, что я слаб ментально, хотя Майкл Чендлер потряс меня и потом три минуты пытался добить в партере. Когда же я потряс Чендлера, через несколько секунд он уже был отключен.

Все мы видели последний бой Гэтжи. Его поединок с Хабибом Нурмагомедовым — самое позорное, что я когда-либо видел. Джастин едва не умер от усталости уже в конце первого раунда», — приводит слова Оливейры SporTV.

Ранее Гэтжи назвал единственный способ, каким он мог победить Нурмагомедова.

Новость по теме
Гэтжи назвал единственный способ, как он мог победить Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021