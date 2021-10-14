«Я тебя не уважаю». Опубликован разговор Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после боя

Промоушен Top Rank опубликовал видео разговора Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после их третьего боя, закончившегося победой Фьюри нокаутом в 11-м раунде. Напомним, сразу после поединка победитель пожаловался, что Бронзовый бомбардировщик наотрез отказался проявлять к нему уважение.



На видео Тайсон подходит к Уайлдеру для разговора, но тот, находясь в оглушённом состоянии, несколько раз говорит Фьюри: «Я тебя не уважаю».

Видео можно посмотреть на странице Top Rank Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат Top Rank.

Поединок Фьюри и Уайлдера стал уже третьим. В первом бою Деонтей дважды отправлял своего соперника в нокдаун, но судьи присудили ничью. Во втором поединке Цыганский король уверенно нокаутировал Бронзового бомбардировщика, что ему удалось повторить и в третьем бою. На профессиональном ринге Фьюри не проиграл ни разу.