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«Я тебя не уважаю». Опубликован разговор Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после боя

«Я тебя не уважаю». Опубликован разговор Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после боя
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Промоушен Top Rank опубликовал видео разговора Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера после их третьего боя, закончившегося победой Фьюри нокаутом в 11-м раунде. Напомним, сразу после поединка победитель пожаловался, что Бронзовый бомбардировщик наотрез отказался проявлять к нему уважение.

На видео Тайсон подходит к Уайлдеру для разговора, но тот, находясь в оглушённом состоянии, несколько раз говорит Фьюри: «Я тебя не уважаю».

Видео можно посмотреть на странице Top Rank Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат Top Rank.

Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция Тайсон Фьюри уже великий, но ему не быть величайшим. Всему виной стерильная оппозиция

Поединок Фьюри и Уайлдера стал уже третьим. В первом бою Деонтей дважды отправлял своего соперника в нокдаун, но судьи присудили ничью. Во втором поединке Цыганский король уверенно нокаутировал Бронзового бомбардировщика, что ему удалось повторить и в третьем бою. На профессиональном ринге Фьюри не проиграл ни разу.

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