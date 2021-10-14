Роб Фонт рассказал, за счёт чего Кори Сэндхаген победит Петра Яна

Известный боец ММА Роб Фонт поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Кори Сэндхагена, который должен состояться 30 октября на UFC 267. Напомним, изначально Ян должен был драться за пояс с действующим чемпионом Алджамэйном Стерлингом, но тот снялся из-за травмы.



«Сэндхаген двигается очень мягко и при этом чётко, он выверяет каждый удар — это очень умный боец. Думаю, он выиграет у Яна решением, используя длину рук и дистанцию», — цитирует Фонта Middle Easy.



Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.