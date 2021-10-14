Тедди Атлас — об отказе Уайлдера жать руку Фьюри: это лучше, чем проигрывать как Джошуа

Знаменитый тренер Тедди Атлас прокомментировал инцидент, произошедший после боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Уайлдер, проигравший нокаутом в 11-м раунде, отказался жать руку Фьюри и заявил, что не будет проявлять к победителю уважение.
«Я могу кое-что рассказать о злости, которую должны проявлять проигравшие. Например, Джошуа. Кто из вас не отказался бы видеть Энтони чуть менее „хорошим“, чем это было после неудачных боёв с Руисом и Усиком? Ему стоило не так легко принимать поражения. Я не говорю, что нужно отказаться от джентльменства. Просто не стоит принимать поражение настолько снисходительно.
А Уайлдер, кстати, получил сотрясение мозга. Это можно было сказать без всякого снимка. Принять поражение ещё сложнее, когда у тебя сотрясение. Может, стоило дать Деонтею немного времени, чтобы дождаться благородства», — цитирует Атласа BoxingScene.
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