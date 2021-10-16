Бой Немков — Энгликас: онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 07:00 мск
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В ночь с 16 по 17 октября по московскому времени в Финиксе состоится турнир Bellator 268. В главном бою сойдутся чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков и литовский проспект Джулиус Энгликас, который выйдет на замену 37-летнему Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.
Бойцовский вечер будет показывать онлайн-платформа Окко. Старт поединков в предварительном карде намечен 17 октября на 3:00 мск. Начало поединка Немкова и Энгликаса – не ранее 7:00 мск 17 октября.
Напомним, Немков принимает участие в Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Россиянин успешно преодолел четвертьфинальную стадию, победив Фила Дэвиса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Вадима Немкова и Джулиуса Энгликаса.
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