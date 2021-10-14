«UFC пытается меня дискредитировать». Нганну заявил, что имеет право перейти в бокс

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о сложных отношениях с промоушеном. Тяжеловес отметил, что рано или поздно ему придётся отправиться в бокс.



«ММА намного сложнее, чем бокс. И мне бы хотелось готовиться к боям, не залезая в долги ради тренировочного лагеря. Рано или поздно я отправлюсь в бокс ради денег. Я не бросаю вызов системе. Просто отмечаю, что у меня есть такое право.



UFC пытается меня дискредитировать. Я не понимаю, как можно сотрудничать, дискредитируя бойца, которого вы должны продвигать.



Я бы хотел, чтобы меня уважали, или хотя бы делали вид, что уважают. Я не прошу ничего большего. Мне не подарили титул — я его заслужил. И я заслуживаю немного уважения», – цитирует Нганну MMA Fighting.