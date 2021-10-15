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«Присылайте жалобы на депутатов, Джефф за всех ответит». А. Емельяненко — о бое с Монсоном

«Присылайте жалобы на депутатов, Джефф за всех ответит». А. Емельяненко — о бое с Монсоном
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Известный боец Александр Емельяненко прокомментировал новость о том, что он подерётся с известным спортсменом Джеффом Монсоном на голых кулаках. Напомним, Монсон является членом совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

«Присылайте жалобы на депутатов, Монсон за всех ответит на ринге!», — написал Емельяненко в комментариях к новости о бое с Монсоном в «Инстаграме».

В последнем бою 40-летний Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.

50-летний Монсон последний официальный поединок провёл в 2016 году, победив Алекса Кардо.

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