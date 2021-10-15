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«Лёгкое веселье от предстоящего столкновения с чучелом». Минеев — о бое с Исмаиловым

«Лёгкое веселье от предстоящего столкновения с чучелом». Минеев — о бое с Исмаиловым
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Российский боец ММА Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с Магомедом Исмаиловым. Соперники встретятся 16 октября.

«Весогонка проходит хорошо, комфортно. Тренировки в режиме «дайте мне уже этого Магомеда Исмаилова в самой лучшей его форме. Сейчас мечтаю о доброй порции мороженого. Ну или о том, как я буду лететь с чемпионским поясом домой, к своей семье.

Что касается Исмаилова. Думаю, что он такой же страдалец без сладкого, как и я. Думаю, что он также ответственно отнёсся к этому противостоянию. Думаю, что он готов. С фарм-поддержкой или без – мне без разницы. Больше о нём вообще ничего не думаю», — сказал Владимир в своём «инстаграме».

«Моё настроение сейчас, если говорить образно, как у машиниста поезда, который прибавляет ход, чтобы быстрее приехать домой, по пути сбив чучело, выставленное на рельсы мальчишками из соседней деревни. Спокойно делаю своё дело, лёгкое веселье от предстоящего столкновения с чучелом, мысли о доме.

P.S. Ребята, болейте за нас с Магомедом, но и сами спортом занимайтесь. И деритесь только в залах! Чтобы не быть теми, кто позорит своих родителей, будучи в прямом эфире из следственного изолятора!» — написал Минеев в том же посте.

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