«Тренировался до последнего». Хабилов объяснил, почему снялся с боя с Корешковым

Российский боец ММА Рустам Хабилов рассказал, почему снялся с турнира Bellator 269, где должен был встретиться с Андреем Корешковым.
«После длительного простоя и ожидания длиною в два года мне не терпелось вернуться в строй и показать хороший бой. Пройдено несколько сборов. Потрачено много времени, сил и труда в ходе этой подготовки. Но, к сожалению, в завершающем этапе подготовки на протяжении двух недель я боролся с повышенной температурой̆ и неясной̆ инфекцией.
До последнего тренировался, надеясь выступить, но врачи утверждают, что в таком состоянии весогонка ещё больше усугубит ситуацию. Чтобы не подводить организацию и моего соперника, решил больше не тянуть и уведомил Bellator о снятии с турнира. Надеюсь, Андрею сумеют найти достойную замену и он получит бой. Андрей, желаю тебе удачи 23 октября. Ну а наш бой, думаю, всё же состоится в будущем», — написал Хабилов в своём «инстаграме».
Хабилов за время карьеры провёл 28 боёв, в которых победил 24 раза, остальные поединки окончились поражением. Корешков за карьеру одержал 24 победы при четырёх поражениях. В своём последнем бою Корешков единогласным решением судей победил Сабаха Хомаси.
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