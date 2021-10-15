Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в вес перед боем с Исмаиловым
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Российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в вес перед боем с Магомедом Исмаиловым. Изначально Владимир встал на весы в трусах, однако вскоре был вынужден их снять.
Вес Минеева, напомним, составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84.
Владимир и Магомед встретятся 16 октября на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи. Бой состоится на WoW Arena. Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя стартует не раньше 23:00 мск.
Исмаилов и Минеев враждуют между собой на протяжении нескольких лет. Они несколько раз дрались вне октагона и регулярно оскорбляют друг друга.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.
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