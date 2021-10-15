Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в вес перед боем с Исмаиловым

Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в вес перед боем с Исмаиловым
Комментарии

Российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в вес перед боем с Магомедом Исмаиловым. Изначально Владимир встал на весы в трусах, однако вскоре был вынужден их снять.

Вес Минеева, напомним, составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84.

Владимир и Магомед встретятся 16 октября на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи. Бой состоится на WoW Arena. Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя стартует не раньше 23:00 мск.

Исмаилов и Минеев враждуют между собой на протяжении нескольких лет. Они несколько раз дрались вне октагона и регулярно оскорбляют друг друга.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.

Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE! Минеев — Исмаилов 2: конфликт Владимира и Маги разрешится в клетке! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021