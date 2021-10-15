Фьюри — Уайлдер переоценили? Исмаилов — Минеев. Бой Немкова — новый подкаст «Чемпионата»

Добро пожаловать, это MMA-подкаст BNGTV! или «Больше не говори такие вещи». Сегодня у нас лютый конкурс! Можно попасть на бой Фёдора! Это Выпуск №31.



Здесь будут убойный бокс от Фьюри и Уайлдера, итоги UFC, грядущий зачётный Bellator 268 с Немковым, Бейдером, Андерсоном, Масвидаль и Эдвардс, Коста и Веттори, Рокхолд и арестованные UFC-шники, естественно, всё-всё-всё остальные злободневные MMA-nемы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, Чемпионат подкаст – поехали!



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат Подкаст.

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ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Салют! Это «Больше не говори такие вещи».

1:28 – Леон Эдвардс наконец-то получил денежный бой. Почему пострадали мухачи?

8:25 – Впервые в истории девушки получили все бонусы по итогам вечера. Что не так с этим решением?

17:22 – Что дальше для Родригес и Дерн?

23:48 – Отдельно хвалим Агапову и Романова. И не только за их яркие выступления.

31:44 – Мы комментировали бой Джигурды и Милонова. Нам стыдно?

38:23 – Фьюри против Уайлдера. Что это было: шедевр или избиение?

53:32 – Почему в боксе платят столько денег? Размышления двух людей, которые не знают точного ответа.

01:05:36 – Объявляем новый КОНКУРС с крутейшим призом!

01:11:58 – Что там по новостям? Рокхолд, Оверим, Рейес, Петросян и Григорян.

01:21:58 – Джон Джонс запустил волну домашнего насилия. Кого ещё она захватила?

01:27:29 – Диалоги об иностранных именах и фамилиях.

01:33:42 – Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не любил драться. Разве это новость?

01:37:53 – Кто фаворит в поединке Косты и Веттори? Может ли Махачев стать чемпионом в трёх весах?

01:50:12 – Насколько интересен реванш Исмаилова и Минеева? Будем ли мы его смотреть?

01:57:30 – Чего ждать от предстоящего турнира Беллатор? Кто фаворит в поединке Бейдера и Андерсона?

02:04:46 – Главные интриги предстоящего турнира UFC: Лэдд после двух весогонок, Орловский и очки, яркая Фьоро, незрелищный Эмеев, рекорды Миллера.

02:22:54 – Рубрика «Бои, которые мы советуем к просмотру». Рекомендация от Олега.

02:26:24 – Отвечаем на вопросы подписчиков (здесь будет про самый большой выигрыш и проигрыш на ставках).

03:13:32 – У нас всё. Не забывайте про КОНКУРС, лайки и подписки. И следите за нами в соцсетях (все ссылки есть в описании).