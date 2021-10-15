Махачев назвал фаворита боя Минеев — Исмаилов

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.



«Будет конкурентный интересный бой. Видел подготовку Исмаилова. Он в Махачкале готовился. Привлекал разных тренеров и спарринг-партнёров. Серьёзно отнёсся к подготовке. Минеев не знаю, не видел, как готовился. Как понял, Исмаилов в лучшей форме для своего возраста. Думаю, шансов больше у Магомеда. Он может и в стойке. Он комфортно себя чувствует и в борьбе, и в стойке. Если он умно подерётся, не будет тратить силы впустую и не станет поддаваться эмоциям, он сможет выиграть каждый раунд.



Исмаилова хватает только на два раунда? Это неправда. В прошлом бою, когда Магомед повалил Минеева, он задал сильный темп. Такое ощущение, что канвас хотел сломать. Все силы оставил в этом добивании. Из-за этого у него дальше всё так тяжело пошло», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гусейновым.

Это будет вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.