Вадим Немков высказался о возможном реванше с Албректссоном, которому он проиграл в 2016-м

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился мнением о возможном реванше со шведом Карлом Албректссоном, которому он проиграл раздельным решением судей на турнире Rizin FF в 2016 году.



«После окончания Гран-при нет ли желания встретиться в бою-реванше с Албректссоном? Если звёзды сойдутся и нам предложит бой Bellator, я не буду отказываться. Если лига предложит, я приму этот бой. В ближайшее время я не мог с ним драться, поскольку он проиграл Филу Дэвису. После этого он победил моего брата. Когда он наберёт достаточное количество побед, всё может быть. Чемпионский бой нужно заслужить, а не выходить на него через какие-то личные мотивы», — сказал Немков на пресс-конференции.

Вадим также высказался о поединке россиянина Валентина Молдавского и американца Райана Бейдера.

«Я очень рад, что Молдавский завоевал пояс в супертяжёлом весе. Думаю, что, когда Бейдер закончит Гран-при и вернётся в свой вес, Валентин его победит. Что касается меня, то если мне предоставится ещё один шанс драться с ним, я снова одержу победу. Мне всё по силам», — сказал Вадим.

Напомним, в ночь с 16 по 17 октября мск Немков сразится с литовцем Джулиусом Энгликасом.