Махачев дал прогноз на бой Ян — Сэндхаген

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поделился мнением о поединке, в котором встретятся россиянин Пётр Ян и американец Кори Сэндхаген. Бойцы сразятся 30 октября на турнире UFC 267.



«Я бы сказал, что Яну без разницы с кем драться. Он такой боец, что у него есть свой стиль и он этого стиля придерживается. Со всеми бойцами он делает всё то же самое. Честно, я бы сказал, что Кори не менее опасен, чем Стерлинг. Навыков в стойке у него точно больше. Думаю, бой пройдёт в стойке. Сэндхаген разнообразный. Думаю, будет конкурентный бой, но Пётр в какой-то момент его просто передавит. Будет перестрелка, а потом Пётр своим натиском и прессингом возьмёт своё», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гусейновым.