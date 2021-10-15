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«Давай я тебе отдам бой». Махачев рассказал, как ему предлагали нечестно победить

«Давай я тебе отдам бой». Махачев рассказал, как ему предлагали нечестно победить
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев вспомнил, как однажды ему предлагали добыть нечестную победу.

«Это любительский турнир был. Это было не ММА, а профессиональное боевое самбо. Мы в Ингушетии выступали командой, в первом же бою я травмировался. Меня забрали в больницу, у меня был разрыв связок локтевого сустава. Мне руку привязали, чтобы я её не разгибал, поставили какой-то компресс. Приехал на турнир обратно, а меня вызывают. Только зашёл, а меня сразу вызвали. Я должен был подраться с парнем из Чечни. Тоже профессиональный боец. Саид Хамзат зовут. Кто-то сказал, что у меня травма, чтобы меня сняли.

А тренер сказал мне снимать повязку и готовиться к поединку. Сказал «иди локтем бей», «иди плечом бей». Саид подошёл ко мне и говорит: «Я вижу тебя тренер заставляет, давай я тебе отдам бой». Я говорю: «Как ты мне отдашь, если выиграю, ещё столько боёв у меня будет. Подерёмся, посмотрим». С ним был спорный поединок. Я его повалил, вышел на болевой, потом он меня также перевёл и внизу контролировал. За то, что я вышел на болевой и контролировал его, мне дали победу», — сказал Ислам в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гусейновым.

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