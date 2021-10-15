«Давай я тебе отдам бой». Махачев рассказал, как ему предлагали нечестно победить

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев вспомнил, как однажды ему предлагали добыть нечестную победу.

«Это любительский турнир был. Это было не ММА, а профессиональное боевое самбо. Мы в Ингушетии выступали командой, в первом же бою я травмировался. Меня забрали в больницу, у меня был разрыв связок локтевого сустава. Мне руку привязали, чтобы я её не разгибал, поставили какой-то компресс. Приехал на турнир обратно, а меня вызывают. Только зашёл, а меня сразу вызвали. Я должен был подраться с парнем из Чечни. Тоже профессиональный боец. Саид Хамзат зовут. Кто-то сказал, что у меня травма, чтобы меня сняли.



А тренер сказал мне снимать повязку и готовиться к поединку. Сказал «иди локтем бей», «иди плечом бей». Саид подошёл ко мне и говорит: «Я вижу тебя тренер заставляет, давай я тебе отдам бой». Я говорю: «Как ты мне отдашь, если выиграю, ещё столько боёв у меня будет. Подерёмся, посмотрим». С ним был спорный поединок. Я его повалил, вышел на болевой, потом он меня также перевёл и внизу контролировал. За то, что я вышел на болевой и контролировал его, мне дали победу», — сказал Ислам в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гусейновым.